《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月27日

*工商时报：

--美国联准会进入升息循环，今年已连升二次息，预计9月起也将启动缩表作业，美商花旗银行和摩根士丹利等美系银行，成为柜买中心国际板债券主力发债机构，占了6月总发债件数三分之二，美商花旗银行更是加快脚步，今年上半年期间发债件数达到去年全年的八成、金额亦逼近七成。

--核四停建2,838亿台币的负债要如何处理一直是焦点，经济部部长李世光上月指示，因政府要做前瞻基础建设没钱编特别预算，核四可朝〞电价分年回收〞解决。如此形同转由1,300多万户为核四买单，工业大户每家电费因此要多付758万台币、家庭用户每户多付5,600台币。

--为了避免日后动辄被业者指控侵权，财金公司透露，将针对FinTech开始申请专利，首发即为〞区块链金融电子函证平台〞的专利申请。

*经济日报：

--蔡英文总统昨日与台积电董事长张忠谋、联发科董事长蔡明介等11名科技业大老，举行闭门的午餐座谈会。业者向其反映，并购法对于无形资产的认列，过于严苛，不利于企业对外并购，反而有利于外国企业来台并购。蔡英文总统也同意应尽速调整并购法规，有利于境内外的并购。

--商业银行投资不动产办法部分条文修正后，未来银行不动产就地重建，自用比率降为20%，大幅提高金融业都更意愿，目前有10家金控、银行投入都更，保守估计将带来至少市值百亿台币的都更商机。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)