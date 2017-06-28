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2017年6月28日 / 凌晨12点39分 / 1 个月前

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月28日

路透新闻部

1 分钟阅读

*工商时报：

--中央银行公布5月存款不足退票概况，单月退票金额85.39亿台币，较4月增加13.95亿台币，主要是因为5月比4月多出2个营业日及2个月底峰日的结果，4月异常退票个案〞快取宝〞的影响已淡去，未产生连锁效应，退票金额后续应可维持正常水位。

--立法院临时会昨三读通过《公务人员退休资遣抚恤法》，迈出年金改革第一步，确立18%优惠存款利息两年后归零、所得替代率分10年调降至60%、退休金采计基准改采15年均俸等；新法明年7月1日上路。

*经济日报：

--洗钱防制新规定今日上路，修正幅度相当大，有不少与金融机构往来、买卖不动产、出入境等有关，包括民众买卖不动产、请律师或会计师管理资产，可能会被多问几句；若是重要政治人物及其密切关系的人，会被加强客户审查；携带或寄送出入境达一定价值现钞或物品，也须申报。

--劳动部预计8月正式召开基本工资审议委员会，昨日先举行工作小组会议，资方出席，并表达愿照顾基层劳工，但一例一休增加成本，要考量中小企业负担。劳方代表则主张，要养一家老小，应多调一点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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