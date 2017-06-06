《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月6日

*工商时报：

--鸿海董事长郭台铭畅谈大数据时代的制造业新生态。谈智慧制造，郭董大胆预言，要透过机器人实现大量组装生产，还需要五到10年的时间；若要全面取代辛苦、污秽、危险等3K工作，就必须花30年。

--为替博士生找出路，教育部提出〞产学合作培育研发菁英计画〞，祭出每人每年20万台币奖助学金，以五年为上限，每名博士共100万台币；学校及企业合作提出奖助学金不得少于教育部一半。另大学教授升等，论文数将不再是唯一的KPI值。

--老官股银行拥有大量自用不动产，除积极配合政策研拟参与都市更新，也持续找寻出租机会，活化资产。华南银行统计，去年租金收入达4.82亿台币，预估今年租金收入较去年将可成长约一成左右。

*经济日报：

--全球电视面板出货第三季将季增约6%，迎接旺季来临，尤其以三星下半年采购量将较上半年成长50%幅度最高，带动友达及群创第三季获利维持在高档。法人预估，群创上半年每股纯益（EPS）挑战2.5台币，友达则为2台币。

--经济部长李世光表示，离岸风电产业链将同时扮演能源转型与产业转型角色；未来六年，离岸风电本地化比率要上看八成。未来更将创造1万个以上的高薪就业机会，台湾也是离岸风电产业前进东南亚市场的据点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)