《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月7日

*工商时报：

--经济部抛出创新作法，拟仿效以色列，尝试挑战式招标（challenge tenders），即由政府出题、新创RSC公司解题方式，养成研发服务公司（RSC），但必须与工程会研商松绑采购法。

--金融业违规，不止罚金融机构，可能连违规的员工一起罚。金管会积极研究金融法规罚法及罚度，由目前〞一罪一罚〞评估朝〞一行为一罚〞，且拉齐银行、保险及证券罚度，并考虑对违规行为人、即经理人、理专等开罚。

*经济日报：

--台积电股东会登场前，外资持股占台积电股权比重已站稳八成，股价再涨5%就可超越历史高点222台币。目前外资圈多认为，台积电有国际热钱的加持，又有强劲的基本面，只要股东会释出正面展望，大有机会突破历史高价。

--国家级投资公司董事长吴荣义表示，该公司将扮演未来产业的火车头，寻找台湾下世代产业，民间反应热络，包括富邦等保险公司，中华电信及退抚基金等，都表达投资意愿。

--为强化防制洗钱，金管会要求银行、证券及保险业的境外业务，即OBU、OSU及OIU，今年底前皆须针对境外客户办理〞身分查验程序〞，重点放在查证幽灵公司，金融业必须证实客户开户的境外公司确实存在，以重新确认客户的洗钱风险等级。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)