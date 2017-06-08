《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月8日

*工商时报：

--政府积极鼓励寿险资金投资公共建设及新创的5+2产业，但据金管会统计，公建部分今年首季仅新增26亿台币的投资额，且多是投资电厂为主，保险局正积极研拟奖励计画，除了公建与专案运用投资金额计入，保险公司若投资的上市柜公司股票、债券，符合5+2产业范围，亦可计入。

--中小企业透过新南向政策前进东南亚市场。花旗、星展等外银台湾子行近期接棒展开企业客户平台，邀请台湾企金客户加入东南亚网络，并运用数位资金管理系统，让中小企业提升跨境流动资金管理的效率。

*经济日报：

--昨日用电再创新高，原能会前天才同意核二厂1号机启动，昨天台电又送出核三厂2号机重启申请；若无意外，原能会应会同意运转。届时，将从现在的一部机组提高到三部机组，将有半数机组同时运转。外界质疑跟蔡政府非核家园理念背道而驰，原能会重申核电厂会如期除役。

--全球最大共享汽车平台Zipcar，明日起在台北启动，台北成为Zipcar进驻亚太地区的第一站。台湾董事长彭仕邦宣布，Zipcar初期在台北30个停车场做为据点，同时以近百台车的规模抢市，将改写汽车与都会人的关系，还可改善都会区的交通壅塞或不易停车等问题。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)