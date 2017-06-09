《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月9日

*工商时报：

--为让投信在买海外股票时与国外券商有较好的议价空间，证期局大松绑。证期局副局长张振山表示，现行制度下投信对单一券商的交易金额有上限，造成买卖海外股票时议价空间较小，因此决定取消投信单档基金投资外国股票于单一证券商下单三成的限制，但还是要兼顾内控，所以投信委托同一集团证券商买卖股票时有50%上限。

--远东集团董事长徐旭东表示，集团中的东联近年两岸持稳扩充，总产能规模突破百万吨水准，原料乙烯年需求提升至60万吨。由于中油五轻关闭，东联乙烯从现货市场外购比重被迫从20-30%提高至50%。为解决台湾乙烯供给缺口，将积极评估赴美投资机会。

*经济日报：

--晶圆代工龙头台积电举行股东常会，董事长张忠谋以昨天天气艳阳高照为喻，强调公司过去几年都创新高，今年预期将是不错的一年。

--行政院长林全表示，劳基法修不修要再观察劳工意见，冒险修法会让投资环境更恶化；台积电董事长张忠谋跟他说明担心科学园区无法满足3奈米投资需求，政府一定会设法解

--配合新政府发展再生能源，台电决定投入62.5亿台币，在彰工火力电厂预定地兴建成全台湾最大的地面型太阳能电厂，占地130公顷，装置容量10万瓩，预计2020年前建设，年发电量可达1.3亿度电。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)