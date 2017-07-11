《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月11日

*工商时报：

--苹果 iPhone8拉货效应发威，大立光股价大涨2.62%，盘中高价、收盘价、市值三创历史新高。外资法人乐观预估，其第三季与第四季营收成长率分别上看45%与31%。

--大鲁阁集团昨日宣布与新光三越百货签订合作意向书，透过分割旗下大鲁阁开发公司，高雄草衙道购物中心将独立，其中60%股权转让予新光三越。粗估新光三越将以11.7亿台币入主高雄草衙道购物中心，预计第四季接手。明年起为新光三越挹注业绩，一年可达40-50亿台币，为新光三越再添新成长动能。

--台北市办公市场在企业办公室升级需求殷切、共享经济崛起的激励下，屡传捷报。兴建中的信义计画区〞南山广场〞才在预租阶段，就被某大金融寿险服务业一口气签下八个楼层、大手笔拿下多达8千坪的办公室面积，累计预租期出租率已达三成；预期高楼层租金，可望破每坪月租〞4字头〞。

*经济日报：

--金控公司半年报出炉，受台股站稳万点大关、国际市场持续高档，与股息入帐发威等激励，15家金控6月获利普遍较去年同期好。15家上市柜金控上半年总获利1,352亿台币、年增13%以上。

--开发金控将公开收购中寿股权8.8亿股，昨日讯息宣布后第一个交易日，中寿爆出近四年多来新高量但未锁住涨停，以32.95台币作收。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)