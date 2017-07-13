《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月13日

*工商时报：

--明年度总预算将于9月送立法院审议，行政院科技会报办公室执行秘书郭耀煌预估，总计算及特别预算合计，科技预算将超过1,111亿台币，较去年成长约5%。行政院长林全认为，台湾应赶上工业4.0革命，且要有做第一名的决心。

--国际半导体产业协会（SEMI）公告2017年中（mid-year）全球半导体设备支出预估报告，全球半导体设备市场将在今年出现洗牌效应，其中，韩国今年将超越台湾成为全球最大半导体设备市场，而明年韩国仍是最大设备市场，大陆则将超越台湾成为第二大市场，台湾将落居第三位。

--为加速再生能源发展，经济部近期将释出上百公顷公有盐业用地，供太阳光电厂商公开竞标，最快7月下旬公告，依现有趸购费率，厂商最高收购费率可达每度4.8台币。

--两岸观光办事处(台湾台旅会和大陆海旅会)是民进党去年执政以来，尚可维持运作的两岸功能性窗口，新任海旅会台北办事处主任任佳燕已赴台履新，不过，大陆方面此次不但首度降编海旅会主任的层级，由原先〞司长〞层级降为〞副司长〞，同时缩减台北办事处的人员规模。

*经济日报：

--未来四年产业用地缺口将近2,000公顷，为解决缺地问题，政府将四路并进，包括透过类都更方式，更新加工区厂房，增加引进新兴、科技产业进驻等，预计可增加671亿台币的产值，2,000多家以上厂商受惠。

--推动智慧科技产业，行政院未来八年将投入1,000亿台币，包括成立大数据运算平台、推动智慧城市、自驾车等应用，促进全球人工智慧（AI）创新研发基地及AI系统输出，带动产业发展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)