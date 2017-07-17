《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月17日

*工商时报：

--半导体生产链下半年进入传统旺季，8寸晶圆代工产能全面吃紧，台积电、联电第三季8寸晶圆代工产能已满载，订单能见度看到10月底。

--公司债初级市场经过上半年回温，指标大案纷纷出笼后，下半年由正新抢头香，发行70亿台币无担保普通公司债，五年期票面利率1.03%续位在低档水准，未受到近日台债殖利率上扬带动走高，主要因6月以来新供给偏少，市场补券需求仍相对居高的结果。

--保发中心董事长桂先农提出三大倡议，一是应考虑政策性要求金融机构或上市柜公司投保〞资安险〞，二是应建构可检测公司资安等级的中立机构，以厘定保费；三即是要有赔偿范围认定的单位。

*经济日报：

--行政院将全面检讨公务员利益回避相关规范，公务员服务法中的旋转门条款也在检讨范围内，行政院相关部会拟建议铨叙部，从现行〞职务禁止〞改采〞行为禁止〞，以兼顾维护公益、工作权及政府揽才。

--前瞻特别预算助攻，明年度科技预算大饼将大幅成长5%或6%以上，创近几年新高，初估可达1,145亿台币，并锁定五加二、半导体、数位经济及文化科技等十大产业创新，为布局重点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)