《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月18日

*工商时报：

--经济部统计处副处长王淑娟表示，近几年固定投资虽维持正成长，但平均年增率仅约2.7%。固定投资GDP占比逐年下滑，显示投资情形趋缓，且固定投资增长过度依赖半导体产业。种种迹象显示，政府需透过更多政策挹注，刺激民间投资。

--铨叙部正检讨修改公务员服务法，拟大幅放宽旋转门条款限制，不但3+5年限放宽为2+3，范围限缩仅管制职位较高的政务官或采购等特殊人员，解除大多数公务员管制。

--行政院长林全下周五召开全体委员会议敲定2018年度总预算额度，其中岁出规模维持约1兆9,980亿台币，不逾2兆元额度，几乎零成长。其中公建规模约1,300多亿元，连同前瞻特别预算将逾2,100亿元，成长近两成；至于科技预算约1千亿元，连同特别预算超过1,150亿台币，成长逾13%。

*经济日报：

--大陆品牌商乐视部分智慧手机近期在官网停售，引发外界质疑已生产停滞，势必影响乐视还款，对台湾供应链再度造成冲击，其中仁宝负责下游代工，近几个月仍有备料。外资预估，仁宝第二季备料变呆料，恐再认列6-7亿台币的损失，压力最大。

--元大投顾总经理陈豊丰表示，根据MSCI(明晟)最新的宣布，在明年6月A股纳入MSCI实施前，将在7、8月由MSCI先编制一系列临时指数，帮助外资逐步进入大陆市场，此举可能催化外资在新兴、亚洲市场的资金加速流入A股。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)