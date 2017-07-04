《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月4日

*工商时报：

--自住刚性需求稳定发酵，加上交屋潮支撑下，房市上演大喷出。六都6月买卖移转栋数纷纷创下今年上半年单月新高纪录，月增率达4.7-30.7%。累计今年上半年六都合计移转栋数为9万8,633栋、年成长20.7%，上半年房市已出现触底回稳迹象，展望下半年，房市仍不脱〞有价就无量、有量就无价〞格局。

--国家级投资公司昨举行首次董事筹备会，会中决定基金管理公司命名为〞台杉投资管理股份有限公司〞，董事长吴荣义表示，预计7月完成公司登记，8月正式成立公司运作，第一档物联网基金将锁定投资AI(人工智慧)、IOT(物联网)等智慧科技新创公司，投资标的已布局中。

*经济日报：

--第二季进入传统车市旺季，但买气不振，6月挂牌数40,103辆，年减6.2%，多家车厂纷纷加码促销，送机票、送窃盗险纷纷出笼，甚至出现价值10多万元的〞今夏最强优惠〞回馈给消费者，也让整个市场俨然变成杀戮战场。

--台北市长柯文哲和国台办主任张志军3日首度会面，双方举行闭门会谈超过30分钟。与会人士转述，张志军提及两岸要在九二共识下进行民间交流，大环境不好，困难重重，两岸还是要在九二共识下进行民间交流。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)