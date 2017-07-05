《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月5日

*工商时报：

--党政高层透露，为争取前瞻基础建设特别条例在立法院三读，府院释出善意，在实质内容不受影响下，同意前瞻规模8,900亿台币分二期编列，第一次期程及规模缩水至四年4,200亿台币，内容包括水环境、数位、绿能、轨道、城乡等五项。

--土地银行松绑房贷业务，而且直接从降低贷款户的所得门槛下手。土银将自本月起，从所得门槛来松绑房贷业务，原本贷到最高八成贷款者，年薪至少要80万台币，现在土银把门槛下修到60万台币，是土银近几年来最大的一次房贷松绑措施。

--进入暑期用电高峰，加上新火力发电机组尚未加入供电行列，台电评估下周将是供电最紧绷的时候，所有可用机组都调度待命。台电董事长朱文成表示，虽然大修机组已经全部回归，但用电量逐年成长，加上新机组7月上旬还不能出力发电，今年7月会是供电最紧绷的时期。

*经济日报：

--环保署将大幅翻修〞环境影响评估法〞，将强化环评功能，引导个案开发。未来各部会重大政策，如矿业、水泥、区域计画、科学园区开发等都要做政策环评。

--彰化银行经营权之争再掀波澜，台新金控以股东会违法为由，主张股东会决议无效，向台北地方法院诉请撤销彰银股东会决议，让缠斗多年的彰银案官司诉讼再添一桩。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)