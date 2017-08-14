《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月14日

*工商时报：

--台积电优化16奈米制程推出的12奈米鳍式场效电晶体（FinFET）制程，第四季全面进入量产，包括辉达(NVIDIA)新一代Volta绘图晶片及Xavier超级电脑晶片、华为旗下海思Miami手机晶片、联发科Helio P30手机晶片等大单全数到位。外资法人指出，在10奈米、12奈米订单全面量产下，台积电第四季营收将上看2,700-2,800亿台币，改写单季营收历史新高。

--劳动部长林美珠、经济部长李世光今日上午与七大工商团体对谈，研商基本工资等议题，据悉，劳动部已准备相关经济数据，以调升基本工资5%为腹案目标，明年有机会调整至2万2,059台币，时薪也可上看140台币。

--行政院周四院会将定锤107年度总预算案，岁出为1兆9,850亿台币、成长0.6%；岁入为1兆8,904亿台币、成长2.7%。其中公建年度加前瞻匡列2,409亿台币，大幅成长16.3%；科技预算则匡列1,258亿台币，约增10%，双双创历史新高。若再加上公营事业附属单位新增投资2,500多亿台币，明年扩大内需点火高达近7,000亿。

*经济日报：

--抢攻新南向国家公共工程商机，政府相关部会研拟建立一套融资机制，透过政府补贴方式提供低利融资，协助厂商争取海外公共工程，初步锁定需求最大的越南、缅甸及菲律宾等国，已有一案主动找上门。

--交通部民航局统计，今年上半年整体航空载客人数持续成长，其中廉价航空载客数大爆发，飞航台湾共21家廉航，今年上半年载客人数较去年同期成长27.7%，其中本土的台湾虎航载客数大增62.6%，载客数接近百万人次，居各廉航之冠。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)