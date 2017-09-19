《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月19日

*工商时报：

--一例一休修法问题，民进党行政、立法两方面昨天终确定关键作法和时程。两院昨举行政策协调会报，在民进党立委要求下，行政院决定提出相对应的劳基法修法版本。民进党立法院党团总召柯建铭指出，希望政院版在10月底前送到国会，力拚年底前完成三读。去年底才完成修正的劳基法，今年底又将有新的内容。

--两年一度欧洲工具机展18日正式开跑，随着景气逐渐好转，这波新台币兑欧元汇率贬值逾10%，增加台湾工具机业报价竞争力，首日接单普遍开红盘。

--离岸风电推动再受挫，已流标两次的台电示范风场开发案昨日第三次招标，厂商开价仍高于台电公告预算的178亿台币，最终再次流标，可能也赶不上原订2020年6月完工时程。

*经济日报：

--金管会主委顾立雄首度公开谈台股，他说，台股指数屡创新高，主因是基本面佳；包括各上市柜公司税前盈余成长，累计营收增加，同时台股本益比也算合理，他认为台股〞是一个还不错的投资市场〞，但希望投资人还是慎选个股。

--经济部召开电价费率审议会，拍板输配电费率，用户最快10月底可以买到再生能源发电业发出的〞纯绿电〞，此举也代表绿电自由化正式上路。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)