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《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月22日
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#亚洲
2017年9月22日 / 凌晨12点43分 / 1 个月前

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月22日

1 分钟阅读

*工商时报：

--今年以来房市买气逐步放量，建商看多第四季心态浓厚，年度压轴大档〞928档期〞已鸣枪起跑，北台湾都会区可望爆量演出。根据住展杂志最新调查，这一波928档期新案量将冲出1,300多亿台币，比去年激增三成，成为四年来新高，并超过2014年的1,228亿台币的水准。

--受惠于全球经济稳定复苏，苹果今年旗舰手机拉货需求畅旺、半导体热络带动产业发展，科技部所属的三个科学园区今年上半年营收较去年同期成长6.87%，冲上1兆1,521亿台币，表现创下历年来同期新高，出口额也创同期历年新高，来到7,873亿台币，较去年同期成长23.09%。

*经济日报：

--金管会公告金控董事长及总经理等负责人，不可以担任非金融业的董事长、总经理或职责相当的职位，全面落实产金分离等公司治理原则。

--美联储宣布10月启动缩表，台湾利率连五冻，银行强化美元授信与投资操作拚获利。业者预期，美升息后美元放款利率加码不升反降的窘境，可望在缩表启动后改善，在台湾内部利差仍低、放款业务成长不易之下，银行将持续从高利差业务与市场、财务操作、拆借或转存等各种管道找出路，力拚获利空间。（完）

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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