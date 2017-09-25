《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月25日

*工商时报：

--国际板债市是否不利产业发展? 当初开放此业务的前金管会主委、国民党籍立委曾铭宗近日行文金管会，要求金管会10月底前回覆国际板债券是否不利台湾经济或产业发展。若此政策不宜，曾铭宗年底前将以主决议方式先冻结保险业投资国际板债券，再提案修法限制投资。

--民进党全代会登场，身兼党主席的总统蔡英文发表谈话，抛出启动宪政体制改革议题，并针对财经、劳动等12面向形成新论述。面对两岸，蔡英文说，所有国家均应审慎面对中国崛起趋势，民进党将寻找两岸互动的新模式，〞情绪式的仇恨，或者一味地讨好，都无法诚实正视中国的崛起和发展。〞

*经济日报：

--经济部上周将公司法修正案呈报行政院，包括股王条款、股东名簿申报及公司秘书等三大关键条文，部会间仍存有歧见，法务部主张须申报实质受益人以利反洗钱，金管会则对订定股利发放提董事会门槛持保留态度，将待政院协调。

--今年大陆经济复苏，台资银行的大陆分行也开始积极承作联贷案。兆丰国际商业银行昨日宣布，与台湾银行等共同主办对台化兴业（宁波）办理五年期、1.55亿美元联贷案，已于日前签约，这也是兆丰商银对台塑集团的首笔联贷案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)