《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月26日

*工商时报：

--宏大国际资产管理公司总经理陈益盛表示，陆客不来的风景区、定位缺乏区隔和差异化策略的商务型饭店，接下来还可能有一波转手潮。昨日一天之有三栋饭店易主，包括新加坡私募基金首峰资金管理（AIP）的庆城福华饭店大楼，以27亿台币出脱42%产权给勤美公司旗下璞真建设；力丽集团旗下力丽酒店售朝日饭店；志嘉建设即将完工的志嘉水曜，将公开标售。

--蔡英文总统表示，政府会继续支持台商布局海外市场，尤其是新南向市场。其中政府已决定匡列超过1,000亿台币的专案融资资金，并补贴利差，协助台湾企业和新南向国家或邦交国政府进行公共工程合作，这个台湾版的政府开发协助（ODA）计画上路后，将有助于提升台湾业者参与海外工程的能力，争取全球的商机。

*经济日报：

--鸿海集团推动美国制造的〞飞鹰计画〞又有新动态，总裁郭台铭证实，10月初中秋后将赴美，在威斯康辛州投资以外，〞俄亥俄州很有可能是下一个〞，不过尚未做最后决定〞。

--财政部即将进行股利所得及薪水族可实额减除费用等两大税改方案，将触及所得税法中关于扣除额的规定。目前朝野立委提出20多个相关减税案，财政部已预作研究，订出支持与反对理由及底线。

--财政部官员透露，与其他地区自动交换金融帐户资讯时程规划初步分为三批次，第一批次锁定已和台湾签订租税协定、且已承诺按CRS自动交换国家。据了解，包括新加坡等23国。财政部力拚新加坡能够成为第一个自动交换金融帐户资讯的国家。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)