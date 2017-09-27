《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月27日

*工商时报：

--金融海啸、欧债风暴后，国际间对于资产极大、对国家金融及经济体系有系统性影响的金融机构，都要求列明且强化监理。金管会预定今年必须完成台湾系统性重要银行（D-SIBs）及金控（D-SIFIs）的筛选标准，接着会请这些银行及金控试算与了解其资本结构，预计2018年中就会公布台湾系统性重要金控及银行，届时将要求更强的资本及监理方式，即2019年将出现金融增资潮。

--尽管台湾的饭店业吹起寒风，〞卖的人比买的还多〞，不过日本不动产巨擘三井不动产集团还是逆势插旗台湾，旗下三井花园饭店首度落脚海外，第一炮就是携手上市建商宏普建设台北店，计划兴建300房的高端优质饭店和餐厅，昨日正式动工。

*经济日报：

--今年夏天供电状况太多，麦寮电厂全力发电配合调度，燃煤额度已提早用完。台塑石化董事长陈宝郎表示，1号机、2号机大约在10月28日前后停机，不仅影响备转容量率约3.6%，麦电恐怕也将面临数十亿台币的罚款。

--半导体大厂华邦电宣布将在高雄投资逾3,300亿台币设立12寸晶圆厂，目前大型行库立刻派员前往华邦电拜会，争取大型联贷商机。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)