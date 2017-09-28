《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月28日

*工商时报：

--台湾政府虽积极推动新南向政策，名列入境团数排名前两大的旅游业者--华府旅游集团总经理廖泳淀指出，新南向国家消费力低，严重冲击到观光产业链，包括两大港资在全台经营的购物站亏损累累，外传有意收摊，恐将造成观光从业人员失业率攀升。

--经济部通过三座示范的福海彰化离岸风力发电计划，昨日在环保署环评会中提出新方案，将风场西移1公里，距中华白海豚重要栖息地距离自1.8公里拉大至2.9公里，并把风机从28座降为15座，降低鸟类撞击机率。

--今年汛期降雨持续不佳，主要水库集水区降雨量仅为历年平均二至五成，桃园、台南水情趋紧，水情灯号将由蓝转绿。

*经济日报：

--预期央行总裁彭淮南明年2月任期届满前不升息，金融业掀起发债抢钱新热潮，9月21日央行理监事会确定利率连五冻后，短短不到一周就有超过百亿台币债券定价发行，且有不少大型公股行库拟接续抢发，连鲜少发债的证券商也参一脚，加入抢钱行列。

--公告地价于2016年全台湾平均调升三成，也拉高地价税，引来各界不满。今年修法通过将公告地价从三年一调改为两年一调，各县市预计在今年底讨论、明年元旦公告，据了解，六都都倾向〞微调〞，不会像2016年大涨。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)