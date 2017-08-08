《台湾新债预测》中油五年公司债得标利率料落在0.87-0.90%

路透台北8月8日 - 路透周二调查显示，台湾大型公司债发行单位--中油将于明日标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在0.87-0.90%，大区间则在0.85-0.95%，有望创中油同年期券历史标售新低。

接受路透调查的七家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的七和10年期债得标利率中值各在1.10-1.15%及1.25-1.30%；大区间则分别落在1.05-1.20%、1.20-1.38%。

交易商表示，由于近期市场资金稳中偏松，但像中油一样为评级AAA的券源较少，使此次投标意愿明显升温，且中油去年罕见未发行公司债，今年也可能仅只发行一档，略带点饥饿行销的味道，而目前台债殖利率仍盘旋低档，料五、七和10年期券将联袂创标售新低。

“ 市场缺券，抢得比较积极，一定创历史新低，毫无杂念。”一位承销商交易员说。

根据中油资料显示，五年期、七年期、10年期公司债标售历史低位分别为0.98%、1.23%、1.40%。

周二台湾指标五年期公债106/5殖利率微收扬0.26基点至0.7395%；指标10年期公债106/4殖利率也微收扬0.90基点至1.0498%。

中油本次预定发行金额120亿台币，总额上限不超过160亿台币，其中五年期预定发行60亿台币、七年期预定发行40亿台币、10年期预定发行20亿台币，而10年期为其首档绿色债券。增额不超过原订金额的50%，减额以不超过原订金额的50%。

台湾柜买中心上周核准中油发行绿色债券的申请，为首家生产企业递件，此次发行金额上限为30亿台币、发行年期则为10年，预计9月底前发行。(完)

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