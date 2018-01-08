《台湾新债预测》五年期公债107/1期利率料在0.67-0.69%

* 标售标的：五年公债107/1期

* 标售时间：周二(9日)

* 标售金额：估250亿台币

* 预测中值：0.67-0.69%

* 受访机构：15家

路透台北1月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债107/1期。路透调查结果显示，此次得标利率料在0.67-0.69%。

路透周一采访15家金融机构，包括八家银行、四家证券、三家票券，大区间落在0.65-0.72%。

107/1期五年公债金额预定250亿台币，9日(周二)标售，将于12(周五)发行。该券发行前交易区间落在0.6238-0.685%。

以下为交易员观点整理：

--近期大型银行资金移转到投资收益较高的冷门券，五年券相对比较没有吸引力，银行不致大幅压低利率抢标。

--寿险业狂抛冷门券，促使热券和冷券买盘往都后退，再加上外在环境气氛偏空，台债虽有筹码优势，但因近日市场气氛偏观望，本期五年券利率不会标太低。

--107/01期五年券发行前交易殖利率主要区间大致落在0.67-0.68%间，此利率区间还是具有代表性。

--美国10年指标殖利率区间在2.4-2.5%间，市场气氛偏空，台债走势亦偏弱。

--本期五年券发行额仅250亿台币，接下来可能要很久才有五年券，考量筹码因素，利率应不致标太高。

--目前五年券殖利率在0.67-0.68%已经太低了，买了也没意思，若是10年券还有相当利差，大家追价会稍微积极一点；但五年券市场会比较保守。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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银行一 0.650 0.700

银行二 0.650 0.680

银行三 0.665 0.685

银行四 0.670 0.680

银行五 0.670 0.680

银行六 0.670 0.685

银行七 0.675 0.685

银行八 0.680 0.720

证券一 0.660 0.700

证券二 0.680 0.685

证券三 0.680 0.700

证券四 0.680 0.700

票券商一 0.650 0.700

票券商二 0.670 0.690

票券商三 0.670 0.690

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中 值 0.670 0.690 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)