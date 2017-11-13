《台湾新债预测》裕隆五年公司债得标利率料落在1.00-1.10%

路透台北11月13日 - 路透周一调查显示，台湾裕隆汽车将于明日标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在1.00-1.10%，大区间则在0.98-1.10%。

接受路透调查的七家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的七年期债得标利率中值各在1.15-1.25%；大区间则分别落在1.15-1.30%。

交易商表示，由于裕隆汽车已逾10年未发行公司债，市场筹码偏少，具一定吸引力，但考量裕隆长期发行人评等为twA，预估将较日前评级twAA+的鸿海五年及七年公司债得标利率高一些。

“ 今天台债利率有点弹升，加上评等考量，利率应该不会低于鸿海。”一位大型承销商交易员说。

另有位大型承销商交易员也称，以目前评级A的五年期公司债在次级市场交投利率落在1.00-1.10%间，得标利率落在这个区间较为合理，不过也有承销商表现较为积极，认为裕隆筹码较少，五年券可望分别标在1%附近，七年券也有机会落在1.15-1.20%间。

台湾电子制造商鸿海精密将于周四(16日)发行90亿台币无担保公司债，其中三年期、五年期、七年期及10年期发行利率分别定在0.84%、1.00%、1.18%及1.40%。

台湾10年公债106/9期殖利率周一量缩收升0.83基点至1.0225%并创一周新高。五年公债106/10期则未见成交，上周四有成交收报在0.6835%。

裕隆本次采用荷兰标之投总金额为60亿台币，其中五年期预定发行35亿台币、七年期预定发行10亿台币；裕隆可依竞价结果增减各年期预定竞标金额50%。加计该公司与往来银行率先预定认购40亿台币，总计裕隆预定发行100亿台币公司债。(完)

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