《台湾新债预测》10年债106/9期二度增额券料在0.985-1.009%

* 标售标的：10年公债106/9期二度增额发行

* 标售时间：周二(5日)

* 标售金额：估250亿台币

* 预测中值：0.985-1.009%

* 受访机构：15家

路透台北12月4日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期公债106/9期二度增额券。路透调查结果显示，此次得标利率料在0.985-1.009%。

路透周一采访15家金融机构，包括七家银行、五家证券、一家票券及二家寿险，大区间落在0.97-1.02%。

106/9期二度增额发行公债金额预定250亿台币，5日(周二)标售，将于8(周五)发行。该券发行前交易区间落在0.98-1.0680%。

以下为交易员观点整理：

--由于10年公债二度增额发行前交易殖利率近日多落在1%上下，且因银行间补券需求仍在，此次得标利率可能标低于原券及首度增额的1.009%。

--目前市场资金仍偏松，带动台债区间偏多，加以此为今年最后一档公债标售，有补券需求者必须赶搭末班车，且本期发行金额仅250亿台币，筹码偏少，预估此次得标利率有机会跌破1%并靠向0.98%。

--时序迈入年底，资金需求变动较大，又担心外资汇出让资金情势趋紧，此时标售对利率较有所坚持，且距离下一期10年新券仍有一段时间，若标低于1%的话就太过分，标在1%以上才比较合理。

--该券空单量至上日仅达56.5亿台币，相较于250亿台币标售金额，空单量能仍旧偏少，且这次得标利率估在1%会让多空都感觉舒适，料得标利率落在1%附近的可能性较高。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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银行一 0.98 1.02

银行二 0.99 1.01

银行三 0.98 0.99

银行四 1.00 1.009

银行五 0.98 1.00

银行六 0.995 1.00

银行七 0.99 1.009

证券一 0.99 1.01

证券二 0.985 0.995

证券三 0.99 1.00

证券四 0.99 1.01

证券五 0.985 1.015

票券一 0.97 0.99

寿险一 0.985 1.015

寿险二 0.98 1.02

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中 值 0.985 1.009 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)