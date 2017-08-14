《台湾新债预测》20年公债106/8期得标利率料在1.57-1.60%

* 标售标的：20年期公债106/8期

* 标售时间：周二(15日)

* 标售金额：估250亿台币

* 预测中值：1.57-1.60%

* 受访机构：15家

路透台北8月14日 - 台湾央行周二将代财政部标售20年期公债106/8期。路透调查结果显示，20年公债得标利率料在1.57-1.60%，较前次20年期券标售利率1.7980%明显走低。

路透周一采访15家金融机构，包括七家银行、六家保险、一家票券及一家证券，大区间落在1.55-1.65%。

106/8期公债发行金额预定250亿台币，15日(二)标售，将于18日(五)发行，此期公债发行前交易期间仅见零星成交在1.565-1.58%。

台湾2014-2017年度公债标售结果一览

以下为交易员观点整理：

--有位保险公司交易员表示，近期国际板债券发行量仅大致与到期量持平，且无到期日的次顺位金融债发行量减少，市场仍有长端补券需求，而此档为今年最后一档20年券标售、筹码也只有250亿台币，终端买盘想标在1.60%上方恐有难度。

--另位保险公司交易员则称，公司仍比较青睐投资收益率较高的外币债，对台债收益率仍有一定坚持，且台湾升息预期虽有延后但早晚也会升息，毕竟美国9月将公布缩表计画，宁愿等待长券标高契机，也不愿此时标低造成日后损失。

--一位大型银行交易员指出，短线中油公司债标售结果优于预期，又有朝鲜导弹危机让台债殖利率压在相对低档，带动标债气氛较佳，且银行资金充裕引领补券需求增温，料此次20年新券得标利率落在1.56-1.58%的可能性较高。

--但有位大型银行交易员提到，该券在发行前交易期间成交在1.565-1.58%，但多为交易商成交，并非终端买盘所为，因此发行前交易期间利率并不具代表性，终端买盘较为认同20年新券落在1.60%上方才是合理。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 1.57 1.58

大型银行二 1.55 1.58

大型银行三 1.56 1.59

大型银行四 1.56 1.57

大型银行五 1.59 1.60

大型银行六 1.59 1.61

大型银行七 1.60 1.65

大型寿险一 1.57 1.62

大型寿险二 1.57 1.62

大型寿险三 1.57 1.60

大型寿险四 1.58 1.61

大型寿险五 1.60 1.62

中型寿险六 1.57 1.60

大型票券一 1.57 1.60

大型证券一 1.58 1.60

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中 值 1.57 1.60 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)