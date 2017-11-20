《台湾新债预测》30年期公债106/11期得标利率料在1.680-1.715%

* 标售标的：30年期公债106/11期

* 标售时间：周二(21日)

* 标售金额：估250亿台币

* 预测中值：1.680-1.715%

* 受访机构：10家

路透台北11月20日 - 台湾央行周二将代财政部标售30年期公债106/11期。路透调查结果显示，30年公债得标利率料在1.680-1.715%。

路透周一采访10家金融机构，包括五家银行及五家寿险公司，大区间落在1.62-1.75%。

106/11期公债发行金额预定250亿台币，21日(二)标售，将于24(周五)发行。

以下为交易员观点整理：

--台湾利率环境不会有太大的变化，10年券发行前交易殖利率压低至1.0%以下，对投资盘而言，30年期公债殖利率在1.70%应是不错的标的。

--美联储(FED)12月升息料已板上钉钉，市场也大致已反应完毕，且这次30年期公债是今年的最后一期，市场气氛略偏多。

--本期发行金额仅250亿台币，不仅筹码少，而且不知道明年会不会增加发行，加上市场资金非常充沛，有需求者将先行下手，使市场气氛略偏多，应该会标的不错。

--10年期公债殖利率跌破1.0%大关，虽然希望这次30年期公债能标在1.70%以上，但因银行和寿险可能会比较积极，利率不易标太高。

--在券源非常短缺的情况，大家可能会抢成一团，即使要标高也不要高哪先去，现在只希望不要标太低，预估应该会跌破1.70%，关键就在各大型金融机构下手的猛烈程度。

--今年大型行库态度转趋积极，近期其他30年冷券成交殖利率已跌破1.70%，尽量成交量不大，但代表市场兴趣较高，这次中标利率若在1.66-1.67%亦不意外。

--银行资金去化管道有限，因市场需求越来越大，加上台湾央行年底前不会升息，殖利率不太可能标太高。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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银行一 1.62 1.67

银行二 1.65 1.69

银行三 1.65 1.70

银行四 1.67 1.71

银行五 1.70 1.75

寿险公司一 1.65 1.67

寿险公司二 1.69 1.73

寿险公司三 1.70 1.72

寿险公司四 1.70 1.72

寿险公司五 1.70 1.72

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中 值 1.68 1.715 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)