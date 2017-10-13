《台湾重要政经日程》--10月13日-12月5日

=====================今日重要政经消息================================
10/13(五)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币；16日发行。
--12:30 央行代财政部标售106/10期公债金额共250亿台币，天期是五年期；18日发行。
--14:30 生技公司进入资本巿场之机会与挑战说明会。
--16:00 财政部公布9月税收情况。
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10/20(五)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增7.5%。
10/23(一)
--16:00 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.76%。
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月年增3.25%。
10/24(二)
--16:00 央行公布9月M2年增率，上月为年增3.75%。
11/6(一)
--16:20 央行公布10月外汇存底，上月为4,472.21亿美元。
11/7(二)
--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债250亿台币，天期为10年期；10日发行。 --16:00 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.50%。 --16:00 财政部公布10月出口与进口金额年变动率，上月出口年增28.1%。
11/20(一)
--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。
11/21(二)
--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。
12/5(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)