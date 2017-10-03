《台湾重要政经日程》--10月3日-12月5日

=====================今日重要政经消息================================
10/3(二)
--09:00 行政院长赖清德赴立法院进行施政报告并接受质询。
--12:30 央行标售一年期定存单，金额1,700亿台币。5日发行。
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10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/5(四)
--16:20 央行公布9月底外汇存底，上月底是4,464.26亿美元。
10/6(五)
--16:00 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.96%。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
10/11(三)
--16:00 财政部公布9月出口/与进口金额年变动率，上月出口年增12.7%。
10/13(五)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币。16日发行。
--12:30 央行代财政部标售106/10期公债金额共250亿台币，天期是五年期；18日发行。
10/20(五)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增7.5%。
10/23(一)
--16:00 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.76%。
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月年增3.25%。
10/24(二)
--16:00 央行公布9月M2年增率，上月为年增3.75%。
11/7(二)
--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债250亿台币，天期为10年期；10日发行。
11/20(一)
--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。
11/21(二)
--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。
12/5(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)