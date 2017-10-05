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《台湾重要政经日程》--10月5日-12月5日
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2017年10月5日 / 凌晨12点49分 / 16 天前

《台湾重要政经日程》--10月5日-12月5日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

10/5(四)

--9:00 立法院经济委员会邀请经济部长沈荣津业务报告并备质询。

--9:00 立法院财政委员会邀请财政部长许虞哲报告并备质询。

--9:30 行政院长赖清德主持行政院院会。

--16:20 央行公布9月底外汇存底，上月底是4,464.26亿美元。

--16:30 金管会例行记者会。

====================================================================

10/6(五)

--16:00 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.96%。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

10/11(三)

--16:00 财政部公布9月出口/与进口金额年变动率，上月出口年增12.7%。

10/13(五)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币。16日发行。

--12:30 央行代财政部标售106/10期公债金额共250亿台币，天期是五年期；18日发行。

10/20(五)

--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增7.5%。

10/23(一)

--16:00 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.76%。

--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月年增3.25%。

10/24(二)

--16:00 央行公布9月M2年增率，上月为年增3.75%。

11/7(二)

--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债250亿台币，天期为10年期；10日发行。

11/20(一)

--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。

11/21(二)

--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。

12/5(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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