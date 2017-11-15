《台湾重要政经日程》--11月15日-12月8日

=====================今日重要政经消息================================

11/15(三)

--9:00 陆委会主委张小月出席〞中共19大之权力格局与政策前瞻〞 国际研讨会。

--9:00 立法院财政委员会审查法案。

--9:00 绿色贸易国际研讨会暨成果发表会。

--9:00 台经院2018年度经济展望。

--13:00 欧洲商会2018年建议书发表会。

--16:20 央行公布10月国银办理人民币业务概况。

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11/20(一)

--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月年增6.9%。

--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。

11/21(二)

--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。

11/22(三)

--16:00 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.71%。

11/23(四)

--16:00 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月年增5.24%。

11/24(五)

--16:00 (预定) 主计总处公布第三季GDP统计值。先前公布概估值为成长3.11%。

--16:20 央行公布10月M2年增率，上月年增3.80%。

12/5(二)

--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。

--16:00 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)，上月为负0.32%。

--16:20 央行公布11月底外汇存底金额，上月是4,477.87亿美元。

12/8(五)

--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)