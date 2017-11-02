《台湾重要政经日程》--11月2日-12月5日

=====================今日重要政经消息================================
11/2(四)
--11:00 ARM科技论坛高峰座谈会。
--14:00 宏达电新机发表会。
==================================================================== *11/3(五)
--12:30 央行标售一年期定存单，金额1,700亿台币，6日发行。
11/6(一)
--16:20 央行公布10月外汇存底，上月为4,472.21亿美元。
11/7(二)
--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债250亿台币，天期为10年期；10日发行。 --16:00 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.50%。 --16:00 财政部公布10月出口与进口金额年变动率，上月出口年增28.1%。
11/10(五) *--12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币，13日发行。
11/20(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月年增6.9%。
--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。
11/21(二)
--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。
11/22 (三)
--16:00 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.71%。
11/23(四)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月年增5.24%。
11/24(五)
--16:20 央行公布10月M2年增率，上月年增3.80%。
12/5(二)
--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)