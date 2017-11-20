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《台湾重要政经日程》--11月20日-12月8日
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2017年11月20日 / 凌晨12点04分 / 2 天前

《台湾重要政经日程》--11月20日-12月8日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

11/20(一)

--09:00 立法院财政委员会审查行政院版的证券投资信托及顾问法部分条文修正草案。

--09:00 立法院经济委员会审查国发基金、离岛建设基金预算。

--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月年增6.9%。

--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。

=======================================================================

11/21(二)

--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。

11/22(三)

--16:00 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.71%。

11/23(四)

--16:00 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月年增5.24%。

11/24(五)

--16:00 预定主计总处公布第三季GDP统计值。先前公布概估值为成长3.11%。

--16:20 央行公布10月M2年增率，上月年增3.80%。

12/5(二)

--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。

--16:00 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)，上月为负0.32%。

--16:20 央行公布11月底外汇存底金额，上月是4,477.87亿美元。

12/8(五)

--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。

注：*代表新增。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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