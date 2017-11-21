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《台湾重要政经日程》--11月21日-12月8日
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2017年11月21日 / 凌晨12点51分 / 1 天前

《台湾重要政经日程》--11月21日-12月8日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

11/21(二)

--9:00 经济部次长王美花出席〞2017能源愿景高峰论坛〞。

--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。

--16:30 金管会例行记者会。

=======================================================================

11/22(三)

--16:00 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.71%。

11/23(四)

--16:00 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月年增5.24%。

11/24(五)

--16:00 预定主计总处公布第三季GDP统计值。先前公布概估值为成长3.11%。

--16:20 央行公布10月M2年增率，上月年增3.80%。

12/5(二)

--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。

--16:00 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)，上月为负0.32%。

--16:20 央行公布11月底外汇存底金额，上月是4,477.87亿美元。

12/8(五)

--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。

12/20(三)

--16:00 经济部公布11月外销订单年增率，上月为年增9.2%。

2018年

2/23(五)

--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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