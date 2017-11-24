《台湾重要政经日程》--11月24日-2月23日

=====================今日重要政经消息================================
11/24(五)
--9:30 合库金董事长交接。
--10:00 台湾经济研究院景气预测记者会。
--14:00 行政院长赖清德出席中央与地方落实前瞻基础建设暨长期照顾业务座谈会。
--16:00 预定主计总处公布第三季GDP统计值。先前公布概估值为成长3.11%。
--16:20 央行公布10月M2年增率，上月年增3.80%。
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12/5(二)
--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。
--16:00 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)，上月为负0.32%。
--16:20 央行公布11月底外汇存底金额，上月是4,477.87亿美元。
12/8(五)
--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。
12/20(三)
--16:00 经济部公布11月外销订单年增率，上月为年增9.2%。
12/22(五)
--16:00 主计总处公布11月季调后失业率，上月为年增3.69%。 *--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增2.85%。
2018年
2/23(五)
--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)