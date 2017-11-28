《台湾重要政经日程》--11月28日-2月23日

=====================今日重要政经消息================================
11/28(二)
--14:00 台综院举办绿色经济和金融前景记者会。
--14:45 金管会主委顾立雄出席中华信评20周年。
--17:00 金管会例行记者会。
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12/1(五) *--08:30 日经公布台湾11月采购经理人指数(PMI)；10月为53.6。
--12:30 央行标售一年期定存单，金额为1,700亿台币，4日发行。
12/5(二)
--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。
--16:00 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)，上月为负0.32%。
--16:20 央行公布11月底外汇存底金额，上月是4,477.87亿美元。
12/8(五)
--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。
12/15(五)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额为400亿台币，18日发行。
12/20(三)
--16:00 经济部公布11月外销订单年增率，上月为年增9.2%。
*12/21(四)
--17:00 (预定) 台湾央行公布第四季全体理监事会议利率结果。
12/22(五)
--16:00 主计总处公布11月季调后失业率，上月为年增3.69%。
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增2.85%。
2018年
2/23(五)
--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)