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《台湾重要政经日程》--11月28日-2月23日
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2017年11月28日 / 凌晨1点00分 / 2 天前

《台湾重要政经日程》--11月28日-2月23日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

11/28(二)

--14:00 台综院举办绿色经济和金融前景记者会。

--14:45 金管会主委顾立雄出席中华信评20周年。

--17:00 金管会例行记者会。

=======================================================================

12/1(五) *--08:30 日经公布台湾11月采购经理人指数(PMI)；10月为53.6。

--12:30 央行标售一年期定存单，金额为1,700亿台币，4日发行。

12/5(二)

--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。

--16:00 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)，上月为负0.32%。

--16:20 央行公布11月底外汇存底金额，上月是4,477.87亿美元。

12/8(五)

--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。

12/15(五)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额为400亿台币，18日发行。

12/20(三)

--16:00 经济部公布11月外销订单年增率，上月为年增9.2%。

*12/21(四)

--17:00 (预定) 台湾央行公布第四季全体理监事会议利率结果。

12/22(五)

--16:00 主计总处公布11月季调后失业率，上月为年增3.69%。

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增2.85%。

2018年

2/23(五)

--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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