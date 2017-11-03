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《台湾重要政经日程》--11月3日-12月5日
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2017年11月3日 / 凌晨1点16分 / 1 天前

《台湾重要政经日程》--11月3日-12月5日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

11/3(五)

--9:30 再生能源金融高峰会。

--10:00 行政院长赖清德拜会前行政院长吴敦义。

--12:20 日本工商会〞2017年白皮书发表会〞。

--12:30 央行标售一年期定存单，金额1,700亿台币，6日发行。

====================================================================

11/6(一)

--16:20 央行公布10月外汇存底，上月为4,472.21亿美元。

11/7(二)

--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债250亿台币，天期为10年期；10日发行。

--16:00 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.50%。

--16:00 财政部公布10月出口与进口金额年变动率，上月出口年增28.1%。

11/10(五) --12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币，13日发行。

11/20(一)

--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月年增6.9%。

--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。

11/21(二)

--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。

11/22 (三)

--16:00 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.71%。

11/23(四)

--16:00 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月年增5.24%。

11/24(五) *--16:00 (预定) 主计总处公布第三季GDP统计值。先前公布概估值为成长3.11%。

--16:20 央行公布10月M2年增率，上月年增3.80%。

12/5(二)

--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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