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《台湾重要政经日程》--11月30日-2月23日
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2017年11月30日 / 凌晨1点18分 / 1 天前

《台湾重要政经日程》--11月30日-2月23日

2 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

11/30(四)

--09:00 立法院财政委员会审查法案。

--09:30 行政院长赖清德主持行政院会。

--10:00 司法院召开民众参与刑事审判法草案初稿发布记者会。

--16:30 金管会例行记者会。

======================================================================

12/1(五)

--08:30 日经公布台湾11月采购经理人指数(PMI)；10月为53.6。

--12:30 央行标售一年期定存单，金额为1,700亿台币，4日发行。

12/5(二)

--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。

--16:00 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)，上月为负0.32%。

--16:20 央行公布11月底外汇存底金额，上月是4,477.87亿美元。

12/8(五)

--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。

12/15(五)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额为400亿台币，18日发行。

12/20(三)

--16:00 经济部公布11月外销订单年增率，上月为年增9.2%。

12/21(四)

--17:00 (预定) 台湾央行公布第四季全体理监事会议利率结果。

12/22(五)

--16:00 主计总处公布11月季调后失业率，上月为年增3.69%。

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增2.85%。

2018年 *1/1 (一)

--元旦，金融市场休一日。

*2/15(四)-2/20(二)

--农历春节期间，金融市场休市。

2/23(五)

--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。

*2/28(三)

--二二八纪念日，金融市场休一日。 *3/31(六)

--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

*4/4(三)-4/6(五)

--民族扫墓节， 金融市场休市。

*5/1(二)

--劳动节，政府机关上班但金融市场休市一日。

*6/18(一)

--端午节，金融市场休市一日。

*9/24(一)

--中秋节，金融市场休市一日。

*10/10(三)

--国庆日，金融市场休市一日。

*12/22(六)

--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

*12/31(一)

--调整上班日，金融市场休市一日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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