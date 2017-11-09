《台湾重要政经日程》--11月9日-12月8日

=====================今日重要政经消息================================
11/9(四)
--09:30 行政院会。
--9:30 2017金融科技FinTech产业论坛。
--16:00 财政部公布10月税收。
--16:30 金管会例行记者会。
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11/10(五)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币，13日发行。 *--13:30 台积电公布营收。
11/20(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月年增6.9%。
--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。
11/21(二)
--12:30 央行代财政部标售106/11期公债金额250亿台币，天期为30年期，24日发行。
11/22 (三)
--16:00 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.71%。
11/23(四)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月年增5.24%。
11/24(五)
--16:00 (预定) 主计总处公布第三季GDP统计值。先前公布概估值为成长3.11%。
--16:20 央行公布10月M2年增率，上月年增3.80%。
12/5(二)
--12:30 央行代财政部标售增额发行106/9期公债金额250亿台币，天期为10年期，8日发行。
--16:00 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)，上月为负0.32%。
--16:20 央行公布11月底外汇存底金额，上月是4,477.87亿美元。
12/8(五)
--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)