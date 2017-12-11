《台湾重要政经日程》--12月11日-2018年12月31日

=====================今日重要政经消息================================
12/11(一)
--09:00 立法院财政委员会审查法案。
--14:00 财政部与债券交易商年度会议。
--16:00 财政部公布11月税收情况。
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12/15(五)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额为400亿台币，18日发行。
12/20(三)
--16:00 经济部公布11月外销订单年增率，上月为年增9.2%。
12/21(四)
--17:00(预定) 台湾央行公布第四季全体理监事会议利率结果。
12/22(五)
--16:00 主计总处公布11月季调后失业率，上月为年增3.69%。
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增2.85%。
2018年
1/1 (一)
--元旦，金融市场休一日。
1/5(五)
--16:00 主计总处公布12月CPI，上月为年增0.35%。
--16:20 台湾央行公布12月底外汇存底；上月底为4,504.69亿美元。
2/15(四)-2/20(二)
--农历春节期间，金融市场休市。
2/23(五)
--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。
2/28(三)
--二二八纪念日，金融市场休一日。
3/31(六)
--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
4/4(三)-4/6(五)
--民族扫墓节，金融市场休市。
5/1(二)
--劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。
6/18(一)
--端午节，金融市场休市一日。
9/24(一)
--中秋节，金融市场休市一日。
10/10(三)
--国庆日，金融市场休市一日。
12/22(六)
--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
12/31(一)
--调整上班日，金融市场休市一日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)