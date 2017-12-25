《台湾重要政经日程》--12月25日-2018年12月31日

=====================今日重要政经消息================================
12/25(一)
--09:00 立法院财政委员会审查法案。
--16:30 国产署例行记者会。
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2018年
1/1 (一)
--元旦，金融市场休一日。
*1/2 (二)
--08:30 日经公布台湾PMI。
1/5(五)
--16:00 主计总处公布12月CPI，上月为年增0.35%。
--16:20 台湾央行公布12月底外汇存底；上月底为4,504.69亿美元。
2/15(四)-2/20(二)
--农历春节期间，金融市场休市。
2/23(五)
--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。
2/28(三)
--二二八纪念日，金融市场休一日。
3/22(四)
--17:00 (预定)台湾央行公布第一季理监事会议。
3/31(六)
--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
4/4(三)-4/6(五)
--民族扫墓节，金融市场休市。
5/1(二)
--劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。
6/18(一)
--端午节，金融市场休市一日。
6/21(四)
--17:00 (预定)台湾央行公布第二季理监事会议。
9/24(一)
--中秋节，金融市场休市一日。
9/27(四)
--17:00 (预定)台湾央行公布第三季理监事会议。
10/10(三)
--国庆日，金融市场休市一日。
*12/20(四)
--17:00 (预定)台湾央行公布第三季理监事会议。
12/22(六)
--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
12/31(一)
--调整上班日，金融市场休市一日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)