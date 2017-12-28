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《台湾重要政经日程》--12月28日-2018年12月31日
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December 28, 2017 / 12:53 AM / 2 days ago

《台湾重要政经日程》--12月28日-2018年12月31日

2 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

12/28(四)

--9:00 立法院经济委员会邀请经济部长等部会首长进行报告并备质询。

--9:30 行政院长赖清德主持行政院院会。

--16:30 金管会例行记者会。

======================================================================

2018年

1/1 (一)

--元旦，金融市场休一日。

1/2 (二)

--08:30 日经公布台湾PMI。

1/5(五)

--16:00 主计总处公布12月CPI，上月为年增0.35%。

--16:20 台湾央行公布12月底外汇存底；上月底为4,504.69亿美元。

1/9 (二)

--12:30 台湾央行标售107/1期公债共250亿台币，天期为五年期，1/12(五)发行。

1/19(五)

--12:30 央行代为标售财107-1期国库券，预计300亿台币，期限364天期，22日发行。

1/22(一)

--16:00 经济部公布12月外销订单年增率，上月年增11.6%。

--16:00 主计总处公布12月季调后失业率，上月为3.69%。

1/23(二)

--16:00 经济部公布12月工业生产指数年变动率，上月+0.85%。

1/24(三)

--16:20 台湾央行公布M2年增率，上月年增4.07%。

1/29(一)

--12:30 央行代为标售财107-2期国库券，预计350亿台币，期限273天期，30日发行。

2/1(四)

--12:30 央行代为标售财107-3期国库券，共350亿台币，期限273天期，2日发行。

2/5(一)

--12:30 台湾央行标售107/2期公债共250亿台币，天期为10年期，2/8(四)发行。

2/9(五)

--12:30 央行代为标售财107-4期国库券共350亿台币，期限91天期，12日发行。

2/15(四)-2/20(二)

--农历春节期间，金融市场休市。

2/23(五)

--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。

2/28(三)

--二二八纪念日，金融市场休一日。

3/8(四)

--12:30 台湾央行标售107/3期公债共250亿台币，天期为20年期，3/13(二)发行。

3/22(四)

--17:00 (预定)台湾央行公布第一季理监事会议。

3/31(六)

--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

4/4(三)-4/6(五)

--民族扫墓节，金融市场休市。

5/1(二)

--劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。

6/18(一)

--端午节，金融市场休市一日。

6/21(四)

--17:00 (预定)台湾央行公布第二季理监事会议。

9/24(一)

--中秋节，金融市场休市一日。

9/27(四)

--17:00 (预定)台湾央行公布第三季理监事会议。

10/10(三)

--国庆日，金融市场休市一日。

*12/20(四)

--17:00 (预定)台湾央行公布第三季理监事会议。

12/22(六)

--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

12/31(一)

--调整上班日，金融市场休市一日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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