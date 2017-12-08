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《台湾重要政经日程》--12月8日-2018年12月31日
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December 8, 2017 / 1:03 AM / in 2 days

《台湾重要政经日程》--12月8日-2018年12月31日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

12/8(五)

--14:00 〞绿色会展与循环经济〞座谈会暨授证典礼。

--14:25 行政院长赖清德出席中央与地方落实前瞻基础建设暨长期照顾业务座谈会。

--13:30 台积电公布月营收。

--16:00 财政部公布11月出口金额年变动率，上月为+3.0%。

======================================================================

12/15(五)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额为400亿台币，18日发行。

12/20(三)

--16:00 经济部公布11月外销订单年增率，上月为年增9.2%。

12/21(四)

--17:00(预定) 台湾央行公布第四季全体理监事会议利率结果。

12/22(五)

--16:00 主计总处公布11月季调后失业率，上月为年增3.69%。

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增2.85%。

2018年

1/1 (一)

--元旦，金融市场休一日。

1/5(五)

--16:00 主计总处公布12月CPI，上月为年增0.35%。

--16:20 台湾央行公布12月底外汇存底；上月底为4,504.69亿美元。

2/15(四)-2/20(二)

--农历春节期间，金融市场休市。

2/23(五)

--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。

2/28(三)

--二二八纪念日，金融市场休一日。

3/31(六)

--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

4/4(三)-4/6(五)

--民族扫墓节，金融市场休市。

5/1(二)

--劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。

6/18(一)

--端午节，金融市场休市一日。

9/24(一)

--中秋节，金融市场休市一日。

10/10(三)

--国庆日，金融市场休市一日。

12/22(六)

--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

12/31(一)

--调整上班日，金融市场休市一日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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