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February 2, 2018 / 1:05 AM / 2 days ago

《台湾重要政经日程》--2月2日-12月31日

2 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

2/2(五)

--9:00 行政院副院长施俊吉出席台湾金融论坛系列〞数位货币之金融影响与政策因应〞研讨会。

======================================================================

2/5(一)

--12:30 央行标售107/2期公债共250亿台币，天期为10年期，2/8(四)发行。

--16:20 央行公布1月底外汇存底，上月底为4,515亿美元。

2/6(二)

--16:00 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.21%。

2/7(三)

--16:00 财政部公布1月海关出口与进口金额年变动率，12月出口年增14.8%。

2/9(五)

--12:30 央行代为标售财107-4期国库券共350亿台币，期限91天期，12日发行。

2/13(二)

--16:00 (预定) 主计总处公布第四季经济成长率统计值，概估值是+3.28%。

2/14(三)

--12:30 央行标售一年期定存单，金额1,700亿台币，21日发行。

2/15(四)-2/20(二)

--农历春节期间，金融市场休市。

2/23(五)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币，26日发行。

--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。

2/26(一)

--16:00 主计总处公布1月季调后失业率，上月为3.70%。

2/28(三)

--二二八纪念日，金融市场休一日。

3/1(四)

--16:00 经济部公布1月外销订单年增率，上月为年增17.5%。

3/5(一)

--16:00 台湾经济部公布1月工业生产指数年变动率，上月年增1.2%。

3/8(四)

--12:30 央行标售107/3期公债共250亿台币，天期为20年期，3/13(二)发行。

3/22(四)

--17:00 (预定)央行召开第一季理监事会议。

3/31(六)

--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

4/4(三)-4/6(五)

--民族扫墓节，金融市场休市。

5/1(二)

--劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。

6/18(一)

--端午节，金融市场休市一日。

6/21(四)

--17:00 (预定)央行召开第二季理监事会议。

9/24(一)

--中秋节，金融市场休市一日。

9/27(四)

--17:00 (预定)央行召开第三季理监事会议。

10/10(三)

--国庆日，金融市场休市一日。

12/20(四)

--17:00 (预定)央行召开第四季理监事会议。

12/22(六)

--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

12/31(一)

--调整上班日，金融市场休市一日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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