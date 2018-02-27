《台湾重要政经日程》--2月27日-12月31日

=====================今日重要政经消息================================
2/27(二)
--09:00 行政院长赖清德出席立法院施政报告总质询。
--11:00 外贸协会资讯及数据中心媒体晤谈会。
--15:00 工业局记者会。
--16:20 央行公布1月M2货币总计数年增率，上月为年增3.60%。
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2/28(三)
--二二八纪念日，金融市场休一日。
3/1(四)
--08:30 日经公布台湾2月制造业PMI。
--16:00 经济部公布1月外销订单年增率，上月为年增17.5%。
3/5(一)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数年变动率，上月年增1.2%。
--16:20 央行公布2月底外汇存底，上月底是4,557.24亿美元。
3/7(三)
--16:00 主计总处公布2月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.88%。
--16:00 财政部公布月出口(与进口)金额年变动率，上月年增15.3%。
3/8(四)
--12:30 央行标售107/3期公债共250亿台币，天期为20年期，3/13(二)发行。
3/22(四) *--16:00 主计总处公布2月季调后失业率，上月为3.68%。
--17:00 (预定)央行召开第一季理监事会议。
3/31(六)
--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
4/4(三)-4/6(五)
--民族扫墓节，金融市场休市。
5/1(二)
--劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。
6/18(一)
--端午节，金融市场休市一日。
6/21(四)
--17:00 (预定)央行召开第二季理监事会议。
9/24(一)
--中秋节，金融市场休市一日。
9/27(四)
--17:00 (预定)央行召开第三季理监事会议。
10/10(三)
--国庆日，金融市场休市一日。
12/20(四)
--17:00 (预定)央行召开第四季理监事会议。
12/22(六)
--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
12/31(一)
--调整上班日，金融市场休市一日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)