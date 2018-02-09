《台湾重要政经日程》--2月9日-12月31日

=====================今日重要政经消息================================
2/9(四)
--12:30 央行代为标售财107-4期国库券共350亿台币，期限91天期，12日发行。
--14:55 行政院长赖清德出席中央与地方落实前瞻基础建设暨长期照顾业务座谈会。
======================================================================
2/13(二)
--16:00 (预定) 主计总处公布第四季经济成长率统计值，概估值是+3.28%。
2/14(三)
--12:30 央行标售一年期定存单，金额1,700亿台币，21日发行。
2/15(四)-2/20(二)
--农历春节期间，金融市场休市。
2/23(五)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币，26日发行。
--16:20 央行公布第四季经常帐金额，第三季底经常帐顺差为205.1亿美元。
2/26(一)
--16:00 主计总处公布1月季调后失业率，上月为3.70%。
2/27(二)
--16:20 央行公布1月M2货币总计数年增率，上月为年增3.60%。
2/28(三)
--二二八纪念日，金融市场休一日。
3/1(四)
--16:00 经济部公布1月外销订单年增率，上月为年增17.5%。
3/5(一)
--16:00 台湾经济部公布1月工业生产指数年变动率，上月年增1.2%。
--16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，上月底是4,557.24亿美元。
3/7(三)
--16:00 主计总处公布2月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.88%。
--16:00 财政部公布月出口(与进口)金额年变动率，上月年增15.3%。
3/8(四)
--12:30 央行标售107/3期公债共250亿台币，天期为20年期，3/13(二)发行。
3/22(四)
--17:00 (预定)央行召开第一季理监事会议。
3/31(六)
--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
4/4(三)-4/6(五)
--民族扫墓节，金融市场休市。
5/1(二)
--劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。
6/18(一)
--端午节，金融市场休市一日。
6/21(四)
--17:00 (预定)央行召开第二季理监事会议。
9/24(一)
--中秋节，金融市场休市一日。
9/27(四)
--17:00 (预定)央行召开第三季理监事会议。
10/10(三)
--国庆日，金融市场休市一日。
12/20(四)
--17:00 (预定)央行召开第四季理监事会议。
12/22(六)
--调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
12/31(一)
--调整上班日，金融市场休市一日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)