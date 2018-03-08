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亚洲
March 8, 2018 / 12:49 AM / a day ago

《台湾重要政经日程》--3月8日-12月31日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

3/8(四)

—09:00 行政院长赖清德主持行政院会。

—12:30 央行标售107/3期公债共250亿台币，天期为20年期，3月13日发行。

======================================================================

3/20(五)

—16:00 经济部公布2月外销订单年增率，上月为年增19.7%。

3/22(四)

—16:00 主计总处公布2月季调后失业率，上月为3.68%。

—17:00 (预定)央行召开第一季理监事会议。

3/23(五)

—16:00 经济部公布2月工业生产指数年变动率，上月为年增10.86%。

—16:20 央行公布2月M2货币总计数年增率，上月为年增3.42%。

3/31(六)

—调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

4/3(二)

—16:20 央行公布3月底外汇存底，上月底为4,567.21亿美元。

4/4(三)-4/6(五)

—民族扫墓节，金融市场休市。

*4/9(一)

—16:00 财政部公布3月出口(与进口)金额年变动，上月出口年减1.2%。

*4/10(二)

—16:00 主计总处公布3月CPI年变动率，上月为年增2.19%。

5/1(二)

—劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。

6/18(一)

—端午节，金融市场休市一日。

6/21(四)

—17:00 (预定)央行召开第二季理监事会议。

9/24(一)

—中秋节，金融市场休市一日。

9/27(四)

—17:00 (预定)央行召开第三季理监事会议。

10/10(三)

—国庆日，金融市场休市一日。

12/20(四)

—17:00 (预定)央行召开第四季理监事会议。

12/22(六)

—调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。

12/31(一)

—调整上班日，金融市场休市一日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)

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