《台湾重要政经日程》--3月9日-12月31日

=====================今日重要政经消息================================
3/9(五)
—13:30 台积电公布2月营收。
—16:00 财政部公布赋税情况。
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3/20(二)
—16:00 经济部公布2月外销订单年增率，上月为年增19.7%。
3/22(四)
—16:00 主计总处公布2月季调后失业率，上月为3.68%。
—17:00 (预定)央行召开第一季理监事会议。
3/23(五)
—16:00 经济部公布2月工业生产指数年变动率，上月为年增10.86%。
—16:20 央行公布2月M2货币总计数年增率，上月为年增3.42%。
3/31(六)
—调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
4/3(二)
—16:20 央行公布3月底外汇存底，上月底为4,567.21亿美元。
4/4(三)-4/6(五)
—民族扫墓节，金融市场休市。
4/9(一)
—16:00 财政部公布3月出口(与进口)金额年变动，上月出口年减1.2%。
4/10(二)
—16:00 主计总处公布3月CPI年变动率，上月为年增2.19%。
5/1(二)
—劳动节，政府机关上班。金融市场休市一日。
6/18(一)
—端午节，金融市场休市一日。
6/21(四)
—17:00 (预定)央行召开第二季理监事会议。
9/24(一)
—中秋节，金融市场休市一日。
9/27(四)
—17:00 (预定)央行召开第三季理监事会议。
10/10(三)
—国庆日，金融市场休市一日。
12/20(四)
—17:00 (预定)央行召开第四季理监事会议。
12/22(六)
—调整上班日，政府机关上班且金融市场开市一日。
12/31(一)
—调整上班日，金融市场休市一日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)