FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
《台湾重要政经日程》--6月19日-10月10日
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月19日 / 凌晨12点27分 / 2 个月前

《台湾重要政经日程》--6月19日-10月10日

路透新闻部

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息==============================

6/19(一)

--9:30 立法院朝野协商。

====================================================================

6/20(二)

--16:00 经济部公布5月外销订单金额年增率，上月是年增7.4%。

6/22(四)

--08:30 主计总处公布5月经季节调整后失业率，上月是3.78%。

--09:00 鸿海股东会。

--17:00(预定) 台湾央行召开第二季全体理监事会议后记者会。

6/23(五)

--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增3.63%。

7/5(三)

--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。

--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。

7/12(三)

--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。

8/21(一)

--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below