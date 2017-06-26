《台湾重要政经日程》--6月26日-10月10日

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=====================今日重要政经消息==============================
6/26(一)
--09:00 立法院第三会期第一次临时会第二次会议。
--10:00 台经院景气预测记者会。
--17:00 国家发展委员会委员会议会后记者会。
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7/5(三)
--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。
--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。
7/12(三)
--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。
7/20(四)
--16:00 经济部公布6月外销订单年增率，上月年增9.1%。
7/24(一)
--16:00 主计总处公布6月季调后失业率，上月年增3.79%。 *--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为年增0.78%。
--16:20 台湾央行公布6月M2年增率，上月为年增4.07%。
8/21(一)
--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)