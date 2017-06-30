《台湾重要政经日程》--6月30日-10月10日

1 分钟阅读
=====================今日重要政经消息==============================
6/30(五)
--9:00 立法院第一次临时会第三次院会。
--9:50 行政院长林全出席〞税务节庆祝暨表扬大会〞。
====================================================================
7/3(一) *--08:30 日经公布台湾PMI指数。
--12:30 中央银行标售一年期定存单，金额1,700亿；4日发行。
7/5(三)
--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。
--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。
7/12(三)
--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。
7/13(四)
--12:30 中央银行标售二年期定存单，金额300亿。14日发行。
7/14(五)
--央行代财政部标售增额发行106/5期公债250亿台币，天期为五年期，19日发行。
7/20(四)
--16:00 经济部公布6月外销订单年增率，上月年增9.1%。
7/24(一)
--12:30 央行代财政部标售两年期公债106/7期，金额200亿台币，27日发行。
--16:00 主计总处公布6月季调后失业率，上月年增3.79%。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为年增0.78%。
--16:20 台湾央行公布6月M2年增率，上月为年增4.07%。
7/27(四)
--12:30 央行代财政部标售财106-8期国库券，数额250亿台币，期限364天期，28日发行。
8/15(二)
--12:30 央行代财政部标售106/8公债，金额250亿台币，天期20年期，18日发行。
8/21(一)
--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。
9/15(五)
--12:30 央行代财政部标售106/9期公债250亿台币，天期为10年期，20日发行。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)