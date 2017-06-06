《台湾重要政经日程》--6月6日-10月10日

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=====================今日重要政经消息============================== 6/6(二)
--16:30 金管会例会。 ====================================================================
6/7(三)
--16:00 财政部公布5月出口金额年变动率，上月为年增9.4%。
6/13(二)
--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。
6/20(二)
--16:00 经济部公布5月外销订单金额年增率，上月是年增7.4%。
6/22(四)
--08:30 主计总处公布5月经季节调整后失业率，上月是3.78%。
--17:00 (预定) 台湾央行召开第二季全体理监事会议后记者会。
6/23(五)
--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增3.63%。
*7/5(三)
--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。
--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)